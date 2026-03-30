Diese unsichtbaren SBB-Billette verunsichern ÖV-Passagiere
Eine neue Schaltfläche verwirrt die Kundschaft: Wenn man am SBB-Automaten das Billett auf den Swisspass lädt, zeigt es das Ticket in der App nicht an.
Wer am SBB-Automaten steht, möchte meistens nur eines: schnell ein Billett lösen und den Zug erwischen. Doch seit September 2025 sorgt eine neue Funktion am Automaten für Stirnrunzeln. Kundinnen und Kunden fühlen sich verunsichert. In der SBB-Community häufen sich die Fragen. Jemand schreibt: «Ich habe kein Ticket.» Eine andere Person klagt: «Es zeigt es mir in der App nicht an.»
Kein Ticket in der App
Ein Pendler schildert seine Erlebnisse in der SBB-Community: Er wollte von Zürich Enge nach Horgen reisen und wieder zurück. Am Automaten wählte er nicht den klassischen Druck auf Papier. Er entschied sich, das Billett direkt auf seinen Swisspass zu laden. Dafür hielt er den QR-Code seiner SBB-App unter den Scanner des Automaten.
Die Bezahlung funktionierte einwandfrei. Das Gerät spuckte eine Quittung aus. Doch als der Mann in den Zug stieg und seine App öffnete, kam der Schreck. Unter der Rubrik «Billette & Abos» fand er kein gültiges Ticket.
Für Kontrollpersonal sichtbar – für Kundschaft nicht
Die neue Funktion richte sich in erster Linie an Personen, die kein Smartphone besitzen, meint die Medienstelle der SBB. Das seien zum Beispiel Kinder oder ältere Personen, die oft eine physische Swisspass-Karte bei sich tragen. Das Personal scannt bei einer Kontrolle die Karte und sieht im System, dass die Fahrt bezahlt ist. Man gehe davon aus, dass hingegen Kunden mit Smartphone ihre Billette direkt in der App kaufen und nicht zum Automaten gehen.
Die Zahlen zeigen, dass nur eine kleine Minderheit die neue Funktion nutzt. Gemäss SBB finden weniger als ein halbes Prozent aller verkauften Billette so den Weg auf den Swisspass. Seit dem Start im September 2025 gab es laut der Medienstelle nur vereinzelte Reaktionen von Kunden. Deshalb plane das Unternehmen keine grossen Änderungen an der Benutzerführung.
So müssen Sie keine Angst vor der ÖV-Busse haben
Die SBB sind der Meinung, die Kundschaft sehe am Bildschirm nach der Verbindungswahl eine klare Auswahl. Man entscheide sich entweder für das gedruckte Papierbillett oder eben für den Swisspass. Einzig das Layout der Kaufquittung haben die SBB bereits angepasst. Viele Reisende hielten diesen Papierbeleg fälschlicherweise für das eigentliche Billett und zeigten ihn im Zug vor.
Wer am Automaten die Option «Auf SwissPass laden» wählt, muss eines wissen: Das Billett ist danach für den Nutzer unsichtbar. Es erscheint nicht in der Liste der aktiven Billette in der App. Wer kontrolliert wird, zeigt einfach die rote Swisspass-Karte oder den digitalen Swisspass-Code in der App. Das Kontrollpersonal sieht die Buchung im System. Die Quittung vom Automaten dient nur als Beleg und ist kein Fahrausweis.
Wer seine Tickets lieber übersichtlich in der App sieht, sollte den Kauf direkt auf dem Handy erledigen. So lässt sich die Angst vor einer ÖV-Busse am besten vermeiden.
- SBB-Community: Problem mit gekauftem Ticket
- SBB-Community: Ticket auf dem SwissPass
- SBB Tipps: Einzelbillette @ SwissPass
- SBB Medienstelle: Stellungnahme per E-Mail