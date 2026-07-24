Das Hotel muss die Entwendung beweisen

Wenn das Hotel einem Gast vorwirft, er habe gestohlen, braucht es Beweise. Das heisst: Man muss nachweisen können, dass er Bademantel, Föhn oder Schirm aus dem Hotel entwendet hat. Das kann unter Umständen schwierig werden. Viele Gäste lassen die Zimmertür kurz vor dem Auschecken offen – oder geben an, sie hätten Bademäntel und -tücher im Wellnessbereich liegen gelassen.