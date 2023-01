Nur ein Sessellift ist offen – Restaurants fehlen die Gäste

Auch das Dreisterne-Hotel Alpenhof in Unterbäch VS, eine Nachbargemeinde von Eischoll, bietet den Gästen grosszügige sieben Tage Stornierungsfrist an. «Die Gäste haben so die Möglichkeit, sich kurzfristig ein Bild über die aktuellen Schneeverhältnisse zu machen», sagt eine Hotelmitarbeiterin. Einzig in der Altjahrswoche und über Silvester beträgt die Frist für eine kostenlose Stornierung 21 Tage.