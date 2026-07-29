Nachname unterschiedlich? Bescheinigung ist ratsam

Leben Sie im Konkubinat oder haben Sie bei der Eheschliessung euren Nachnamen behalten, trägt das Kind nicht immer den gleichen Namen wie beide Partner. Hier empfiehlt es sich, eine Bescheinigung mitzunehmen, die eure Verwandtschaft nachweist. Das kann der Eintrag im Familienstammbuch oder eine Kopie der Geburtsurkunde sein. Für die Einreise in manche Länder muss die Kopie der Geburtsurkunde notariell beglaubigt sein. «Diese Massnahmen dienen alle der Einhaltung des Haager Kindesentführungsübereinkommens von 1980. Jedes Land legt das aber etwas anders aus», sagt ein Sprecher des TCS. Informieren Sie sich unbedingt vor der Abreise, was das jeweilige Zielland fordert.