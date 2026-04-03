Für Kontrollpersonal sichtbar – für Kundschaft nicht

Die neue Funktion richte sich in erster Linie an Personen, die kein Smartphone besitzen, meint die Medienstelle der SBB. Das seien zum Beispiel Kinder oder ältere Personen, die oft eine physische Swisspass-Karte bei sich tragen. Das Personal scannt bei einer Kontrolle die Karte und sieht im System, dass die Fahrt bezahlt ist. Man gehe davon aus, dass hingegen Kunden mit Smartphone ihre Billette direkt in der App kaufen und nicht zum Automaten gehen.