Kinder an Bord: Kleine herzige Mitpassagiere können im Lauf der Fahrt zu kleinen Nervensägen werden. Besonders wenn sie laut kreischend gangauf, gangab um die Wette rennen. Sie selbst oder Ihre eigenen Kinder waren auch mal klein. Versuchen Sie deshalb, Verständnis zu zeigen. Wenn der Bogen aber überspannt ist, können Sie die Eltern freundlich darauf hinweisen, dass der Zug kein Spielplatz ist. Denken Sie daran, dass auch Kleinkinder eine Intimsphäre haben. Streichen Sie ihnen also weder über die Haare noch über die Backe. Und nicht glotzen, wenn eine Mutter ihr Kind stillt.