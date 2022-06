Muss ich für die Schweiz eine Autobahnvignette kaufen?

Ja – wenn das Fahrzeug weniger wiegt als 3,5 Tonnen oder wenn Sie einen kleinen Anhänger dabeihaben. Doch meist sind Wohnmobile schwerer, dann muss man eine pauschale Schwerverkehrsabgabe von Fr. 3.25 pro Aufenthaltstag in der Schweiz zahlen. Der Mindestbetrag ist 25 Franken. Die Abgabe ist auch dann zu bezahlen, wenn das Fahrzeug nur auf dem Campingplatz steht oder Sie nur auf Überlandstrassen fahren. Sie können sie vor der Einreise in die Schweiz bei einer besetzten Zollstelle bezahlen oder online über die App Via.