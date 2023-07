Die meisten Beschwerden betrafen Sunrise: Der Telefonanbieter war in 347 Fällen in Schlichtungen involviert. Das sind über 100 mehr als im letzten Jahr. Sunrise räumt ein, dass die Servicequalität in letzter Zeit gelitten hat. «Gründe dafür sind unter anderem viele Wechsel bei Mitarbeitenden und ein höheres Supportvolumen aufgrund zugewanderter Kundschaft», erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Zur Sunrise GmbH gehören auch UPC, Aldi Mobile, Lebara Mobile und Yallo.