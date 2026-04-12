Andere Länder, andere Lösungen

Der Beobachter wollte wissen, was Steeltec dazu sagt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten einen defizitären Stahlproduzenten subventionieren müssen, der mehrheitlich einem Milliardär gehört. Eine Sprecherin schrieb, die Entlastung sei kein Vorteil für ein einzelnes Unternehmen, sondern stärke die Wettbewerbsfähigkeit der energieintensiven Stahlproduktion in der Schweiz. Die Schweiz zähle zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen in Europa. Zudem würden die energieintensiven Industrien in vielen europäischen Ländern ebenfalls durch staatliche Massnahmen unterstützt.