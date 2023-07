Zarello Zurich ist kein Einzelfall. Beobachter-Leserinnen berichten in jüngster Zeit häufiger von Onlineshops, bei denen nur der Name etwas mit der Schweiz zu tun hat. Zum Beispiel Mode Zürich. Das Problem ist: Es ist nicht verboten, eine Schweizer Stadt auf der Website aufzuführen. Und hat das Unternehmen seinen Sitz in Ländern wie China, ist es schwierig, Rechte geltend zu machen. Weder Zarello Zurich noch Mode Zürich haben sich auf die Anfrage des Beobachters gemeldet.