Rund die Hälfte der gesammelten Alttextilien wird nach Afrika und Asien exportiert. Dabei ist unklar, wie viele der Kleider dort tatsächlich getragen werden, zu viel findet seinen Weg in diese Regionen. Die meisten ausrangierten Fast-Fashion-Textilien, die aus Plastik und schwer rezyklierbaren Mischgeweben bestehen, landen deshalb auf Mülldeponien. Das Recycling dieser Kleidungsstücke ist zu komplex. Und weil sie weder biologisch abbaubar noch wiederverwertbar sind, gelangen sie als schadstoffbelasteter Müll in die Umwelt. Nur ein Prozent der Kleider wird in einem geschlossenen Kreislauf rezykliert und für neue Textilprodukte genutzt.