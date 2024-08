Wie gehen wir am besten vor beim Stellen des Gesuchs?

Erkundigen Sie sich bei der Schule, an wen Sie das Gesuch richten müssen. In den meisten Kantonen ist es die Schulpflege. Im Gesuch sollten Sie aufzeigen, was genau Sie planen. Es schadet nicht, wenn Sie ausführen, weshalb die Reise in diesem Umfang und ausserhalb der Schulferien sein muss und welchen Mehrwert sie für Ihr Kind und die Familie bedeutet.