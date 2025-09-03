Muss ich meinem Chef von meiner Beziehung erzählen?

Der Arbeitgeber darf unter Umständen verlangen, dass er über die Beziehung informiert wird. Wenn etwa eine Abteilungsleiterin eine Beziehung mit einem direkt unterstellten Mitarbeiter führt, besteht die Gefahr, dass sie ihm Vorteile gewährt. In solchen Fällen hat der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse, informiert zu werden. Das gilt beispielsweise auch, wenn Partner sich in ihrer Arbeit gegenseitig kontrollieren oder gemeinsam wichtige Entscheide fällen müssen.