Absehbarer Kollaps

Es war ein Kahlschlag auf Raten: Bereits Ende 2018 verloren 75 DMC-Mitarbeitende ihre Arbeit. Anfang 2020 wurden die Zustelltage der DMC reduziert, was für die Angestellten faktisch eine Lohnkürzung zur Folge hatte. Im Dezember 2022 der nächste Schlag: Es kam zu weiteren Pensumsreduktionen, weil DMC durch das Mediensterben in der Westschweiz grössere Aufträge in Basel, der Waadt und in Genf verlor. Jetzt, ein knappes Jahr später, kommt das totale Aus für die Verträger.