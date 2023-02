Warten Sie immer noch darauf, dass Ihnen der Vermieter die Mietkaution zurücküberweist? Beobachter-Abonnenten erfahren mithilfe des Merkblatts, welche Regeln bei der Hinterlegung der Kaution gelten und können dank verschiedener Musterbriefe entweder an den Vermieter direkt, an die Bank oder an die Schlichtungsbehörde gelangen, damit die Kaution endlich ausgezahlt wird.