Eine Action-Sprecherin sagt zum Beobachter nur: «Es ist uns wichtig, unseren Kunden in allen 13 Ländern, in denen wir tätig sind, das gleiche Einkaufserlebnis zu bieten. Dazu gehören unser Ladenlayout, unser Produktsortiment und unsere Zahlungssysteme.» Da es Twint nur in der Schweiz gibt, dürfte dies daher wegfallen.