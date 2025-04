Doch wie wollen sie das erreichen? Die Idee ist an sich einfach: Die beiden schlagen vor, dass die PK bei der Pensionierung die Steuer direkt abführt. Und zwar auch für Rentenbezüger. Grundlage wäre in beiden Fällen das vorhandene Altersguthaben. Die Steuern fielen dabei gleich hoch aus wie beim Kapitalbezug. Das Modell sei «einfach und gerecht», so Spring.