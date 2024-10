Und dann geht es plötzlich schnell. Am Freitag gibt die Ausgleichskasse des Kantons Bern gegenüber dem Beobachter den Irrtum zu. Am Montag hat Angela Lüthy ihre Ergänzungsleistungen doch noch auf dem Konto. Eine Woche nach Monatsbeginn, aber immerhin.



Die Ausgleichskasse hatte ihr zuvor das Recht auf Ergänzungsleistungen (EL) abgesprochen und per Verfügung die Zahlungen eingestellt. Aber nur wegen eines Fehlers.