Drei Viertel werden wieder gefunden

Mehr als drei Viertel der vergessenen Konten fänden jedoch im Pensionsalter wieder in den Besitz der Berechtigten zurück, schreibt der Geschäftsführer. Dies auch, weil eine Stelle eine Adressabfrage bei der AHV-Auszahlungsstelle macht. Für Personen, die in der Schweiz bereits eine Altersrente aus der ersten Säule (AHV) beziehen, könne die Adresse so ermittelt werden.