Scheidung, Unfall, Krankheit sind die häufigsten Gründe

Klar, man kann einwenden, dass man mündigen Bürgerinnen und Bürgern bei den Finanzen nicht dreinreden sollte. Dass man sowieso selbst schuld sei, wenn man nicht jeden Monat etwas für die Steuern auf die Seite lege. Total falsch gedacht! Kaum jemand verschuldet sich leichtsinnig oder weil er über seine Verhältnisse lebt. Die allermeisten verschulden sich, weil sie sich scheiden lassen, einen Unfall haben, krank oder arbeitslos werden. Alles Dinge, die jeder und jedem passieren können.