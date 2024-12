Der Kanton Thurgau hat sich jahrelang geweigert, die Opfer von Medikamentenversuchen in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen zu entschädigen. Erst im April 2023 stimmte das Thurgauer Kantonsparlament der überparteilichen Forderung zu, die gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen.



Mit dem Jahreswechsel tritt diese nun in Kraft, wie das Thurgauer Staatsarchiv auf seiner Website schreibt. Ab 1. Januar 2025 können Betroffene beim Staatsarchiv ein Gesuch für einen Solidaritätsbeitrag in der Höhe von 25’000 Franken einreichen.