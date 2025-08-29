Gegenüber dem Beobachter wird die Geschäftsführerin des Hotels Franz Anton nicht viel verbindlicher. Sie könne sich «leider gar nicht» an den fraglichen Anruf erinnern, schreibt sie. Und weiter: «Falls es wirklich so war und ich gewusst hätte, dass es sich um einen Blindenhund handelt, hätten wir sicher eine Lösung gefunden.» Auf den Fakt, dass ihr das nachträglich sogar schriftlich mitgeteilt worden war, geht sie nicht ein.