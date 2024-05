Generation Z seltener arbeitslos als Millennials

Die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote der 30- bis 40-Jährigen betrug im April 2,75 Prozent. Bei den 20- bis 30-Jährigen lag die Quote bei 2,6 Prozent, also leicht darunter. Die Unterschiede sind also klein, doch aus den Zahlen lassen sich keine Hinweise auf eine geringere Arbeitsmoral der Gen-Z gegenüber anderen Generationen ablesen.