Am Donnerstag, 27. September 2001, erschoss eine bewaffnete Person im Zuger Kantonsratssaal 14 Personen. Der Attentäter hatte eine in Nidwalden und zwei in Zug gekaufte Pistolen dabei, einen in Zürich erworbenen Revolver und zwei Gewehre, eines in Zürich, das andere in Bern gekauft. Ein Jahr vor dem Attentat hatte er bei einem Wirtshausstreit einen Buschauffeur mit einer Pistole bedroht.



Die Polizeikorps haben ihre Praktiken nach dem Anschlag grundlegend geändert. Mit der vollen Unterstützung des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter wurde das Waffengesetz an die Schengen-Richtlinien angepasst.