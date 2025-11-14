Wegen Datenschutz werden Daten nicht weitergeleitet

Es kommt noch schlimmer. In Frankreich zeigten Krebserkrankungen von Kindern in den Weinbergen von Preignac 2016 – der Fall gab den eigentlichen Anstoss für eine wichtige nationale Studie in Frankreich –, wie wichtig die Geodaten der Betroffenen sind, um die Pestizidbelastung zu messen. Diese Daten werden zwar durch die Kantone erfasst, aber aus Datenschutzgründen nicht an die Nationale Krebsregistrierungsstelle weitergeleitet. Damit fehlt ein entscheidendes Puzzlestück.