Endlich! Vier Jahre nach der Pandemie ist ein Entwurf zur Revision des Epidemiengesetzes in der Vernehmlassung. Corona hatte die Herausforderungen des Föderalismus im Krisenfall klar aufgezeigt – nun wurden einige Antworten gefunden. Aber leider längst nicht alle.



Sie erinnern sich: Der Bundesrat hat während der Pandemie nie regionale Massnahmen ergriffen, etwa die Schliessung der Grenzen zu Italien, nicht aber zu Deutschland. Oder eine Maskenpflicht nur in der Westschweiz. Die Massnahmen galten immer für die gesamte Schweiz. Oder pro Kanton, wenn die Kantone am Steuer waren. Dabei wäre es wohl wirkungsvoller, wenn das Pandemie-Management auf Geolokalisierungsdaten zurückgreifen könnte. Der Verlauf eines lokalen Ausbruchs wäre dann auf einer Karte sichtbar. Krisenstäbe werden in Zukunft zwar wissen, dass es einen Anstieg der Fälle in Graubünden gibt, aber nicht, ob dies nun Landquart oder Poschiavo betrifft.