Eine junge Frau zeigt ihren Vater wegen sexuellen Missbrauchs an – nach nur wenigen Wochen Therapie. In den folgenden Sitzungen werden ihre Erinnerungen vermeintlich immer klarer.



Allerdings auch grotesker: Er soll auch eine Serviceangestellte nicht nur vergewaltigt, sondern gar an die Wand genagelt, ermordet, zerstückelt und Teile der Leiche auf einem Spielplatz vergraben haben. Er, seine Frau und die beiden damals vierjährigen Mädchen hätten von dem Menschenfleisch gegessen.



Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Es handelt sich um einen Fall von falschen, möglicherweise durch die Therapie ausgelösten Erinnerungen.