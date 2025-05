Also hüpfte sie, eingequetscht in einen Pneu, auf die Bahn und sauste lachend 20 Meter in die Tiefe. Uns wurde beim Zuschauen angst und bange. Quietschvergnügt kam sie unten an: «Das war super!» – «Willst du noch mal?», fragte ich. «Nie wieder, Papa», antwortete sie. Sie ist eben doch meine Tochter.