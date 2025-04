Die Ironie bei der Sache

Alles, was uns in der Evolution vorwärtsgebracht hat, steht uns nun im Weg, wenn es um den Umgang mit der Wahrheit geht. Ironischerweise sind es gerade die Errungenschaften der Wahrheit (moderne Medizin, Massenmedien, Zahlungsverkehr), die es uns ermöglichen, bequem durch den Alltag zu kommen, ohne jemals mit der Wahrheit in Berührung zu kommen. Dank dem Internet können sich Anhänger der «Flache Erde»-Theorie Nachrichten zusenden, ohne zu realisieren, dass ihre Nachricht dreimal um die Erde musste, um ihr Ziel zu erreichen.