Und nicht nur das: Wie das Barometer zeigt, ist die Gen Z in Fragen der Gleichstellung so uneinig wie keine andere Generation in den Befragungen vor ihr. So sind Männer älterer Generationen deutlich kritischer, was die erreichte Gleichstellung angeht. Die Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten will das Resultat der Befragung zum Anlass nehmen, über Generationen hinweg noch mehr für Gleichstellung zu arbeiten.