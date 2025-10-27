Viel Leid – wenig Geld

Der Bund zahlt den Opfern deshalb einmalig 25’000 Franken – sie verzichten mit dem Empfang auf alle weiteren Ansprüche. Viele Betroffene kritisieren das – der Betrag sei zu niedrig. Zudem fürchten viele der noch lebenden Betroffenen, dass sich die Schweiz immer weniger an das Leid erinnert. Sie engagieren sich deshalb mit Schulbesuchen oder Vorträgen.