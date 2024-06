Freistellung «ohne Vorwarnung»

Die Lernende im dritten Lehrjahr musste eines Morgens das Formular «Auflösung des Arbeitsverhältnisses» unterschreiben. Lohn sollte sie noch zwei Monate lang erhalten bis zu ihrer praktischen Lehrabschlussprüfung.



Doch die Kita stellte sie per sofort frei. So wollte es die zuständige Managerin der Kita-Kette Pop e Poppa. Das Freiburger Unternehmen betreibt laut Angaben auf der Internetseite 57 Kitas, zwei Horte, fünf Tagesschulen und vier Kindergärten in neun Kantonen.