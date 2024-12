Woher kommt Einsamkeit bei Jugendlichen?

Es passiert etwa in der Schule: Man ist der einzige schwule Junge in der Klasse oder die kleinste Schülerin, oder man hat eine Krankheit – etwas, was einem das Gefühl gibt, nicht dazuzugehören. Manchmal wird man vielleicht gar nicht von anderen ausgegrenzt. Stattdessen sind es die eigenen Gedanken, die hemmen.