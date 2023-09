Gene ein- oder ausschalten

Spezialistinnen wie Isabelle Mansuy an der Universität Zürich erklären mithilfe der Epigenetik, weshalb Angst und Schmerz vererbt werden können. Ein Trauma kann bestimmte Gene ein- oder ausschalten. Diese Gene können in diesem Zustand an die nächste Generation weitergegeben werden – zumindest könne man das in einem Experiment mit Mäusen Tierversuche in der Schweiz Wie viel Leid darf sein? nachweisen. Man gab ihnen Kirschduft zu riechen und versetzte ihnen gleichzeitig Stromstösse. Die Mäuse entwickelten Angst vor dem Geruch und gaben diese an ihren Nachwuchs und sogar an die Enkelgeneration weiter. Auch sie reagierten ängstlich auf den süssen Duft – obwohl sie den Stromstössen nie ausgesetzt waren.