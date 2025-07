Immer wieder kursieren Meldungen, dass in Clubs oder bei Feiern heimlich sogenannte K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien. K.-o.-Tropfen sind geruch- und farblos und machen Betroffene bewusstlos. Täter nutzen sie für sexuelle Übergriffe an den wehrlosen Betroffenen. Die Opfer leiden am nächsten Tag oft unter Erinnerungslücken. Weil die Inhaltsstoffe der Tropfen im Körper schnell abgebaut werden, lassen sie sich kaum nachweisen.