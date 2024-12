Für wen sich die Rabatte tatsächlich lohnen, hat die «Aargauer Zeitung» vorgerechnet. Sie kommt zum Schluss: «Am meisten profitieren diejenigen vom Angebot, die regelmässig lange, unterschiedliche Strecken in der Region befahren.» Wenn man den Rabatt dann noch mit einem Halbtax kombiniere, lohne sich das Tarifmodell in der Regel am meisten.