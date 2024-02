Laut SBB-Kundenservice könne sie trotz Preiserhöhung nicht frühzeitig kündigen, weil man mit Preiserhöhungen rechnen müsse. Die 26-Jährige, deren Namen wir hier verfremdet haben, will das nicht auf sich sitzen lassen und wendet sich an das Beratungszentrum des Beobachters: «Muss ich die Preiserhöhung einfach so hinnehmen?»