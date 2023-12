Auch fehlen immer noch Tausende von Pflegenden, zahlreiche Jobs sind unbesetzt. Ähnlich bei Ärzten und Ärztinnen. Auch Krankheitsausfälle des Personals sind ein Problem. «Wir haben ständig 5 bis 10 Prozent Ausfälle in der Pflege und bei den Ärzten», so Notfallmediziner Ribordy. Diese könnten nicht angemessen ersetzt werden, was zur grossen Belastung beim Personal führe. «Die Kapazität in den Notfällen ist am Limit», sagt Ribordy. Er warnt vor Zuständen wie in Grossbritannien oder Frankreich, wo die Notfallzentren vor dem Kollaps stünden.