Auch im Gesicht getroffen

«Mehrere Personen – auch Unbeteiligte – sind durch Gummigeschosse oder andere Zwangsmittel der Polizei getroffen und verletzt worden. Dies auch am Kopf und im Gesicht», sagt Portmann. Ihr Bericht deckt sich mit Beobachtungen von Amnesty International Schweiz: Alicia Giraudel musste ihr Team nach den ersten Zusammenstössen vom Ort des Geschehens abziehen. Die Gefahr, selbst getroffen zu werden, war zu gross. Ihre Teammitglieder beobachteten aber, wie eine ältere unbeteiligte Passantin um die 70 Jahre beim Verlassen des Bahnhofs am Bein von einem Gummigeschoss getroffen wurde.