Was Expertinnen zum Vereinstrick sagen

«Der Gesetzestext ist eigentlich klar», findet Odile Ammann. Sie ist Rechtsprofessorin an der Universität Lausanne und forscht zu den Transparenzregeln. Entscheidend sei die Absicht des Sponsors: «Wollte die Spenderin dem Verein etwas spenden, oder wollte sie die Kampagne unterstützen?» Egal, wie viele Vereine dazwischengeschaltet seien, der Grundsatz der Offenlegung bleibe gleich. Hinweise darauf fänden sich im Zweck des Vereins. Ist der Zweck eindeutig die Unterstützung der Partei, so bleibt es eine Parteispende.