Fazit: viel Swissness. Gletscher. Uhren. Fondue. Schwingen. Alphörner. In den kleinen Video-Einspielern zwischen den Songs präsentierte SRF die Schweiz zeitweise so, als hätte man das ganze Land in eine dieser kleinen Schüttelkugeln gestopft, die es in Souvenirshops zu kaufen gibt. Zum Glück gab es auch selbstironische Töne. Das Schweiz-Musical mit Sandra Studer in der Hauptrolle ging nach dem ersten Halbfinal viral. «Der beste Song der ganzen Show», stand in den Kommentaren.