Das ist ein schöner Gedanke, den ich unterstütze. Ich toleriere Weihnachten – von ganzem Herzen. Was ich nicht toleriere, ist das Ausmass, das die Festtage unterdessen angenommen haben. Fünf Wochen Stress für zehn Minuten Besinnlichkeit mit Tante Trudi stehen in keinem Verhältnis. Und es wird immer schlimmer. Die Festtage expandieren wie die Bäuche in der Altjahrswoche.