Beschuldigte spricht von «Missverständnis»

Am 22. August 2025, vor der Einzelrichterin am Bezirksgericht Zürich, sprach die Beschuldigte von einem Missverständnis. Ihre Broschüre sei ursprünglich auf Italienisch verfasst und falsch ins Deutsche übersetzt worden. Gleichzeitig beteuerte sie, dass sie Mitglied in beiden Verbänden gewesen sei und ihre Kurse auf den Verbandswebsites ausgeschrieben wurden. Deshalb habe sie gedacht, dass ihre Schule anerkannt sei.