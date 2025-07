Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen empfiehlt, Kosmetika in Schweizer oder EU-Onlineshops zu bestellen. Dort gelten die gleich hohen Anforderungen an die Produktsicherheit wie in der Schweiz. Bei Onlinehändlern mit Sitz in Drittländern können hingegen Waren angeboten werden, die nicht sicher sind. Also zum Beispiel bei Temu, Shein et cetera.