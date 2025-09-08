So liegt dem Beobachter ein Arbeitsvertrag der Kleiderkette Metro vor. Eine in einer Berner Filiale als Modeberaterin tätige Frau verdient dort bei einem 80-Prozent-Pensum 3045 Franken brutto. Auf 100 Prozent macht dies 3800 Franken vor allen Sozialabgaben und ohne einen 13. Monatslohn. Neben Miete und Krankenkasse dürfte da nicht mehr viel zum Leben bleiben. Und: Der Lohn liegt deutlich unter den 4500 Franken, den die Unia im Detailhandel für Ungelernte als Mindestlohn fordert.