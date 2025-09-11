Urteil schützt Ärzte

Tatsächlich soll das Arztgeheimnis in erster Linie Patientinnen und Patienten schützen. Diese sollen sich der Ärztin oder dem Arzt vorbehaltlos anvertrauen können – auch in Bezug auf Themen, die sie nicht mit ihren Angehörigen teilen wollen. Doch: Das gilt nicht absolut. Man muss im Einzelfall abwägen, ob dem Geheimhaltungsinteresse andere gewichtige Interessen entgegenstehen – beispielsweise ein laufendes Strafverfahren.