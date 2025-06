Auch Flüge von und nach Zürich waren betroffen. So wurde ein Swiss-Flug, der von Zürich nach Dubai führen sollte, nach Kairo umgeleitet, steuerte dann Antalya im Südwesten der Türkei an und landete schlussendlich wegen zu vieler umgeleiteter Flüge in Izmir. Ein weiterer Flug von Dubai nach Zürich fällt am heutigen Dienstag aus. Weitere Flüge von Katar in Richtung Schweiz und von Zürich nach Delhi wurden gestrichen.