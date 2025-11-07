Schamlos ausgenutzt – und kein Einzelfall

Vom Vorwurf des Menschenhandels wurde das Paar jedoch freigesprochen. Die Begründung des Obergerichts: Die 27-Jährige hätte ja jederzeit gehen können. Ein Trugschluss, wie nun das Bundesgericht in seinem Urteil festhält, das am Donnerstag publiziert wurde. Das Paar habe die Notlage der Frau schamlos ausgenutzt: Sie sprach kein Deutsch, war illegal in der Schweiz und finanziell komplett abhängig, da der Lohn grösstenteils ausblieb. Ein Pass und ein Schlüssel nützen wenig, wenn man mittellos in einem fremden Land festsitzt. Das Obergericht muss den Fall jetzt neu beurteilen und die Strafen verschärfen.