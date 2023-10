Darf die Nachbarin mich mit dem Laubbläser wecken?

Es kommt darauf an. Generell verboten sind die Geräte nicht. Auf gesamtschweizerischer Ebene sind die Vorschriften eher schwammig: In der Lärmschutzverordnung Laute Nachbarn Wie viel Musik und Lärm muss ich erdulden? heisst es einzig, dass die Bevölkerung durch die Geräte nicht erheblich in ihrem Wohlbefinden gestört werden darf. Konkrete Grenzwerte fehlen. Immerhin können die Gemeinden und Kantone die Nutzung der Bläser einschränken – und sie etwa in gewissen Jahreszeiten verbieten. Zudem gelten die allgemeinen Ruhezeiten. Ihre Nachbarin darf Sie mit ihrem Gebläse also nicht um fünf Uhr morgens aus den Federn reissen. Aber an den meisten Orten um sieben Uhr.



Tipp: Fragen Sie bei der Gemeinde nach den geltenden Regeln. Weisen Sie Störenfriede darauf hin, wenn sie dagegen verstossen. Wenn die Ruhezeiten regelmässig verletzt werden und Gespräche nichts bringen, können Sie die Polizei rufen.