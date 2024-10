Was sagen Sie denn zum Vorwurf, gewisse Menschen würden unspezifische Leiden auf die Impfung abschieben, weil sie mit dem «Impfzwang» nicht einverstanden waren?

Das ist eine Anmassung! Man unterstellt den Leuten, sie würden etwas vorgaukeln, nur um ein politisches Statement zu machen. Die Impfgeschädigten werden in einen Topf geworfen mit Corona-Leugnern und Impfgegnern. Sie sind keine Impfgegner – im Gegenteil. Das haben sie gezeigt, indem sie solidarisch waren mit den besonders gefährdeten Personen und sich impfen liessen Covid-Impfung Das müssen Sie über die Impfung wissen . Nun ist es an der Gesellschaft, sich solidarisch zu zeigen mit den Opfern der Impfung.